11)помогите пажалуйста

Математика
11)помогите пажалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все ведь можно...... возможно В) (не уверена)
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