Как правильно продолжить предложения работая над сочинением

Гость: Гость:

Очень просто, если проблема связана с фантазией. Найди похожею тематику, что использована для сочинения и прочитай произведение. Все то, что тебе понравилось - перефразируй, напиши, так сказать, на свой лад. И радуйся. Но не стоит забывать о плагиате. А если тебе надо правильно написать, то способ выше тоже подходит. Например, "Внутри располагалась пара крупных городов, а кроме них — бессчетное количество городков и деревень, лесов и лугов, и даже озер...", начинать со слова "Озеро", "Озера" (и т.д.) нельзя - неправильно; но прежде всего ты должен поддерживать тематику своего сочинения, - " Лишь одна лестница соединяла каждый уровень со следующим, и располагались эти лестницы в донжонах, набитых бродячими монстрами, так что разыскивать эти лестницы и восходить по ним было делом нелегким... ". Текст содержит одну информацию об городах и донжонах. /Написала так, как поняла Ваш запрос/