Вычислите значение суммы чисел 13,27 и 6,3
Математика
Вычислите значение суммы чисел 13,27 и 6,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13,27+6,3=19,30 правильно?
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