Ребус: в букве о (или цифре 0) сверху написано 2=л, а ниже цифра 100. Следуя чему (какой ??огике) получается слово СТОЛ....?
Русский язык
Ребус: в букве о (или цифре 0) сверху написано 2=л, а ниже цифра 100. Следуя чему (какой ??огике) получается слово СТОЛ....?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100л- получается стол Цифра ноль, 2 букву заменить на л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Химия
Массовая доля воды в организме человека в среднем равна 63%, рассчитайте массу воды, содержащейся в вашем организме