Ребус: в букве о (или цифре 0) сверху написано 2=л, а ниже цифра 100. Следуя чему (какой ??огике) получается слово СТОЛ....?

Русский язык
Ребус: в букве о (или цифре 0) сверху написано 2=л, а ниже цифра 100. Следуя чему (какой ??огике) получается слово СТОЛ....?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100л- получается стол Цифра ноль, 2 букву заменить на л
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