Ребус: в букве о (или цифре 0) сверху написано 2=л, а ниже цифра 100. Следуя чему (какой ??огике) получается слово СТОЛ....?

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Ребус: в букве о (или цифре 0) сверху написано 2=л, а ниже цифра 100. Следуя чему (какой ??огике) получается слово СТОЛ....?

Автор: Гость