Массовая доля воды в организме человека в среднем равна 63%, рассчитайте массу воды, содержащейся в вашем организме
Химия
Массовая доля воды в организме человека в среднем равна 63%, рассчитайте массу воды, содержащейся в вашем организме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 0,63*48 = 30,24 (в тех же единицах, что и данный ваш вес).
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