Написать сочинение на тему кем стать?

Литература
Написать сочинение на тему кем стать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне больше всего хочется стать полицейским. Это опасная работа, но я не боюсь! мне хочет ловить преступников, находить пропажу и помогать миру. Представьте что какой-нибудь бандит станет угрожать детям и тут появлюсь я . Он испугается и люди буду меня благодарить! Ещё мне хочется следить за машинистами , чтобы они выполняли правила дорожного движения. Я думаю что полицейский должен обладать такими качествами - быть сильным, смелым, умным, остроумным, весёлым, быстрым, добрым. Я правильно сделала свой подход и буду делать всё чтобы стать полицейским! Мне не нужно отступать от своей мечты! И я хочу стать - Полицейским!
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