На какой вопрос атвечает мороз

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На какой вопрос атвечает мороз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(что?) мороз имя существительное
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