Помогите пожалуйста. Основанием прямоугольной призмы является квадрат, площадь которого 64 см². Чему равна высота призмы, если объём её равен 256 см³

Математика
Помогите пожалуйста. Основанием прямоугольной призмы является квадрат, площадь которого 64 см². Чему равна высота призмы, если объём её равен 256 см³
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем призмы равен произведению площади основания на высоту V=S*h тогда h=V/S 256:64 = 4(см)  высота призмы
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