Помогите пожалуйста. Основанием прямоугольной призмы является квадрат, площадь которого 64 см². Чему равна высота призмы, если объём её равен 256 см³

Математика

Помогите пожалуйста. Основанием прямоугольной призмы является квадрат, площадь которого 64 см². Чему равна высота призмы, если объём её равен 256 см³

Автор: Гость