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Какой корень у слова АРОМАТНЫЙ?
Русский язык
Какой корень у слова АРОМАТНЫЙ?
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Гость:
Аромат...............................
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