В почве, на коре деревьев обитает одноклеточная зелёная водоросль : Какая?

Биология
В почве, на коре деревьев обитает одноклеточная зелёная водоросль : Какая?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноклеточная водоросль хламидомонада хорошо различима невооруженным глазом.Спирогира — зеленая нитчатая водоросль
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