Какие международные договоры оформили границу между Россией и Китаем?

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Первый договор России с Китаем (маньчжурской династией Цин) был заключен 1689 году (Нерчинский договор). Затем был Айгунский договор 1858 года, определивший границу между Россией и Китаем по китайскому берегу реки Амур. Он неоднократно продлевался. В советское время недовольство Китая положениями этого договора, по которому ряд островов на Амуре принадлежал России, а потом и СССР привел к конфликту на острове Доманский в 1969 году. В 1990-х была проведена новая демаркация границы, которая прошла по середине реки.