Помогите ответить на 1 вопрос Я думаю это кислород но не у вверена

Биология
Помогите ответить на 1 вопрос Я думаю это кислород но не у вверена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это кислород, ты правильно думаешь
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