5 6 7 страна США.....

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5.БОЛЬШОЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО, бессточное соленое озеро на западе США. В зависимости от количества атмосферных осадков площадь и соленость меняются: от 2500 до 6000 кв. км и от 137 до 300 %о. Средняя глубина 4,5-7,5 м.