В 9 ч утра из Смоленска вышел поезд со скоростью 49 вёрст в час и прибыл в Москву в 6 ч 20 мин вечера того же дня. Во время пути поезд останавливался 2 раза на 1/2 часа и 5 раз на 4 мин. Какое расстояние от Москвы до Смоленска ...
Математика
В 9 ч утра из Смоленска вышел поезд со скоростью 49 вёрст в час и прибыл в Москву в 6 ч 20 мин вечера того же дня. Во время пути поезд останавливался 2 раза на 1/2 часа и 5 раз на 4 мин. Какое расстояние от Москвы до Смоленска . Помогите пожалуйста решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так. Сначала рассчитываем время остановок и время от начала до конца 1/2*2 + 5*1/15=1+1/3=1ч 20мин Потом время от начала до конца 9:00 - 12:00 = 3ч 12:00 - 18:20 = 6ч 20мин 3ч+6ч 20мин - 1ч 20мин = 8ч (на полёт) 49*8=50*8-8=392 версты
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