В 9 ч утра из Смоленска вышел поезд со скоростью 49 вёрст в час и прибыл в Москву в 6 ч 20 мин вечера того же дня. Во время пути поезд останавливался 2 раза на 1/2 часа и 5 раз на 4 мин. Какое расстояние от Москвы до Смоленска ...

Математика
В 9 ч утра из Смоленска вышел поезд со скоростью 49 вёрст в час и прибыл в Москву в 6 ч 20 мин вечера того же дня. Во время пути поезд останавливался 2 раза на 1/2 часа и 5 раз на 4 мин. Какое расстояние от Москвы до Смоленска . Помогите пожалуйста решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так. Сначала рассчитываем время остановок и время от начала до конца 1/2*2 + 5*1/15=1+1/3=1ч 20мин Потом время от начала до конца 9:00 - 12:00 = 3ч 12:00 - 18:20 = 6ч 20мин 3ч+6ч 20мин - 1ч 20мин = 8ч (на полёт) 49*8=50*8-8=392  версты 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
11)помогите пажалуйста
Ответить
Математика
Из суммы чисел 20 и 11 вычесть 15 к разности чисел 30 и 12 прибавь 19
Ответить
Русский язык
Как правильно продолжить предложения работая над сочинением
Ответить
Химия
Рассчитать массу воды и сахара для приготовления 200 г раствора : а) 5% б) 25% Какой раствор слаще?
Ответить
География
5 6 7 страна США.....
Ответить