В 9 ч утра из Смоленска вышел поезд со скоростью 49 вёрст в час и прибыл в Москву в 6 ч 20 мин вечера того же дня. Во время пути поезд останавливался 2 раза на 1/2 часа и 5 раз на 4 мин. Какое расстояние от Москвы до Смоленска ...

Математика

В 9 ч утра из Смоленска вышел поезд со скоростью 49 вёрст в час и прибыл в Москву в 6 ч 20 мин вечера того же дня. Во время пути поезд останавливался 2 раза на 1/2 часа и 5 раз на 4 мин. Какое расстояние от Москвы до Смоленска . Помогите пожалуйста решить

Автор: Гость