Даю 28 баллов пожалуйста напишите 5 (слов)глаголов переходных,и 5(слов) глаголов не??ереходных

Гость: Гость:

Переходные глаголы управляют существит. или местоим. в винит. падеже без предлога: видеть цель, встретить друга, петь песню, тащить ношу, бить врага. Непереходные управляют сущ. или мест. в косвенных падежах, в винит. с предлогом: смеяться над врагом, помогать родным, бежать за тенью, плыть по течению, писать ручкой.