1) Найдите диаметр окружности, если длина окружности равна 23,55м. Число pi (Пи) округлите до сотых 2) Найдите площадь 1/4 круга, радиус которого равен 4,4м. Число pi (Пи) округлите до десятых 3) Длина окружности 6,28м. Найди...

Математика

1) Найдите диаметр окружности, если длина окружности равна 23,55м. Число pi (Пи) округлите до сотых 2) Найдите площадь 1/4 круга, радиус которого равен 4,4м. Число pi (Пи) округлите до десятых 3) Длина окружности 6,28м. Найдите площадь круга, ограниченного этой окружностью. Число pi (Пи) округлите до сотых

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