1)Найдите длину экватора если диаметр земли равен 12742 км 2) сумма вертикальных угл??в равна 210 градусов Найдите эти углы

Гость: Гость:

1) Воспользуемся формулой длины окружности: l = πD. π ≈ 3,14 12742 * 3,14 = 40009,88 (км) - длина экватора. Ответ: 40009,88 км. 2) Так как вертикальные углы равны, то: 210° : 2 = 105° - величина угла. Ответ: 105°.