1)Найдите длину экватора если диаметр земли равен 12742 км 2) сумма вертикальных угл??в равна 210 градусов Найдите эти углы

Математика
1)Найдите длину экватора если диаметр земли равен 12742 км 2) сумма вертикальных угл??в равна 210 градусов Найдите эти углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Воспользуемся формулой длины окружности: l = πD. π ≈ 3,14 12742 * 3,14 = 40009,88 (км) - длина экватора. Ответ: 40009,88 км. 2) Так как вертикальные углы равны, то: 210° : 2 = 105° - величина угла. Ответ: 105°.
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