1.Найдите объем,который занимают при нормальных условиях а)0,5 моль угарного газа ??О б)3 моль водорода Н2

Химия
1.Найдите объем,который занимают при нормальных условиях а)0,5 моль угарного газа ??О б)3 моль водорода Н2
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Ответ(ы):
Гость:
Дано: n(CO) = 0,5 моль Vм = 22,4 л/моль Найти V(CO) - ? Решение: 1) n = V / Vм     V = n * Vм     V(CO) = 0,5 моль * 22,4 л/моль = 11,2 л     V(CO) = 11,2 л                        Ответ: V(CO) = 11,2 л Дано: n(H2) = 3 моль Vм = 22,4 л/моль Найти V(H2) - ? Решение: 1) n = V / Vм     V = n * Vм     V(H2) = 3 моль * 22,4 л/моль = 67,2 л
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