Скласти казку про скрипку на українській мові

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Скрипка Це було літом!Якось двоє дівчат Софійка та Юля вирушили на прогулянку до парку.Та раптом натрапили на зламану скрипку.Вона була дуже понищена.Одна з дівчат сказала: -Давай візьмемо скрипку і відремонтуєм? -Ні!Для чого вона нам це ж чуже!Може хтось шукає її?-відповіла Софія. -Ну як хочеш!Вона мені ще пригодиться!-зізлості сказала Юля! З цього дня вони посварились!Але Юля і не намагалась помиритись,тому що їй скрипка важливіша!Та дівчинка її справді починила та ще й дала назву"Чарівна".......На наступний день "Чарівна скрипка"стала дуже гучною аж дівчинка злякалась!Та ще й ця скрипка заговорила: -Дуже дякую тобі за те що зремонтувала мене,я тепер допомагатиму тобі.... -Прошу,я дуже рада що ти цілий.-сказала Юля Від того часу Юля і Чарівна скрипка почали товаришувати!(Якось так)(Можеш щось ще придумати!),...........................