Проектор полностью освещает экран высотой 80 см, расположенный на расстоянии 250 см от проектора. На каком расстоянии (в сантиметрах) от проектора нужно расположить экран высотой 160 см, чтобы он был полностью совещён, если на...

Математика
Проектор полностью освещает экран высотой 80 см, расположенный на расстоянии 250 см от проектора. На каком расстоянии (в сантиметрах) от проектора нужно расположить экран высотой 160 см, чтобы он был полностью совещён, если настройки проектора остаются неизменными?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На расстояние 500 см
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