Помогите. Как решить уравнение. 12х-х-55=0
Математика
Помогите. Как решить уравнение. 12х-х-55=0
Ответ(ы):
Гость:
Без x все право, с x влево Отнимаешь 12 х - х=11 в итоге получается 11х=55 Делишь 55 на число перед х (11) Х=5
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