Запишите выражение в виде многочлена(2a+b)^3 ,(3a+2b)^3
Алгебра
Запишите выражение в виде многочлена(2a+b)^3 ,(3a+2b)^3
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
История
По окружающему миру за 4 класс 2 часть, название древних построек Египта и Рима, 4 фото их подскажите пожалуйста