По окружающему миру за 4 класс 2 часть, название древних построек Египта и Рима, 4 фото их подскажите пожалуйста
История
По окружающему миру за 4 класс 2 часть, название древних построек Египта и Рима, 4 фото их подскажите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
...,Пантеон,Древнеегипетские храмы,Колезей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Математика
Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников. В одном классе 24 ученика, а в другом 26. Сколько учебников получил каждый класс