По окружающему миру за 4 класс 2 часть, название древних построек Египта и Рима, 4 фото их подскажите пожалуйста

История
По окружающему миру за 4 класс 2 часть, название древних построек Египта и Рима, 4 фото их подскажите пожалуйста
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Гость:
...,Пантеон,Древнеегипетские храмы,Колезей
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