По окружающему миру за 4 класс 2 часть, название древних построек Египта и Рима, 4 фото их подскажите пожалуйста

История

По окружающему миру за 4 класс 2 часть, название древних построек Египта и Рима, 4 фото их подскажите пожалуйста

Автор: Гость