В кинотеатре 18 рядов,в каждом по 40 кресел.Зрители заняли 600 мест.Сколько мест осталось свободными?.ЗАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОДНИМ ВЫРАЖЕНИЕМ!

Математика
В кинотеатре 18 рядов,в каждом по 40 кресел.Зрители заняли 600 мест.Сколько мест осталось свободными?.ЗАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОДНИМ ВЫРАЖЕНИЕМ!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40*18-600=? вот и всё нечего сложного и нет!!!
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