Как решить задачу два мастера работают на фабрике ёлочных украшений . Один из них ??асписывает 20 ёлочных шаров в час, а другой 25. Первый работал 5 дней по 8ч. в день, а другой 4 дня по 6 ч. в день.Сколько ёлочных шаров распис...

Математика
Как решить задачу два мастера работают на фабрике ёлочных украшений . Один из них ??асписывает 20 ёлочных шаров в час, а другой 25. Первый работал 5 дней по 8ч. в день, а другой 4 дня по 6 ч. в день.Сколько ёлочных шаров расписали они вместе ?
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