Два сложных предложениия на тему "ЗИМА "

Гость: Гость:

1)Очень скоро наступила зима,но мы ещё не были к ней готовы. 2)Мы ждали,когда же наконец наступит долгожданная зима. 3)Наступил лишь первый день зимы,а на улицах уже висят праздничные гирлянды. 4)Каждый год мы с нетерпением ждём снег. 5)Увидев снег,мы сразу же побежали в гараж за санками. Удачи=)