Два сложных предложениия на тему "ЗИМА "
Русский язык
Два сложных предложениия на тему "ЗИМА "
Ответ(ы):
Гость:
1)Очень скоро наступила зима,но мы ещё не были к ней готовы. 2)Мы ждали,когда же наконец наступит долгожданная зима. 3)Наступил лишь первый день зимы,а на улицах уже висят праздничные гирлянды. 4)Каждый год мы с нетерпением ждём снег. 5)Увидев снег,мы сразу же побежали в гараж за санками. Удачи=)
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