Решите пожалуйста эти две задачи с вопросами? 1 задача! С одного поля собрали 480 центнеров картофеля, а с другого в 4 раза меньше. Четвёртую часть картофеля, собранного со второго поля, разложили в мешки, по 60 кг в каждый и...
Математика
Решите пожалуйста эти две задачи с вопросами? 1 задача! С одного поля собрали 480 центнеров картофеля, а с другого в 4 раза меньше. Четвёртую часть картофеля, собранного со второго поля, разложили в мешки, по 60 кг в каждый и увезли их поровну на двух машинах,Сколько мешков положили на каждую машину? 2 задача! С одного участка собрали 270 кг яблок, а со второго в 2 раза больше, чем с первого. Сколько ящиков потребовалось для упаковки всех яблок, если в каждый ящик грузили по 30 кг яблок? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте краткие прилагательные и составте с ними предложения ( слова вот эти: лёгкий, правильная, грустное, старый, простой, сухое, радостная, вы...
Математика
Преобразуйте неправильную дробь в смешанное число!13/5,18/11,37/12,68/23,79/12,83/18. Помогитеееее!!!!!! пожалуйста!
Математика
1- В 80 кг картофеля содержится 14 кг крахмала. Найти процентное содержание крахмала в таком картофеле. 2- В семенах льна содержится 47 процентов м...
Математика