Решите пожалуйста эти две задачи с вопросами? 1 задача! С одного поля собрали 480 центнеров картофеля, а с другого в 4 раза меньше. Четвёртую часть картофеля, собранного со второго поля, разложили в мешки, по 60 кг в каждый и...

Математика

Решите пожалуйста эти две задачи с вопросами? 1 задача! С одного поля собрали 480 центнеров картофеля, а с другого в 4 раза меньше. Четвёртую часть картофеля, собранного со второго поля, разложили в мешки, по 60 кг в каждый и увезли их поровну на двух машинах,Сколько мешков положили на каждую машину? 2 задача! С одного участка собрали 270 кг яблок, а со второго в 2 раза больше, чем с первого. Сколько ящиков потребовалось для упаковки всех яблок, если в каждый ящик грузили по 30 кг яблок? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость