Придумать две разных по смыслу задачи, какие развязуються так: 21:3=7

Математика
Придумать две разных по смыслу задачи, какие развязуються так: 21:3=7
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Гость:
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