Прошу ПОМОГИЕТ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ...ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОД ЦИФРОЙ 3 И 4 УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Геометрия
Прошу ПОМОГИЕТ РЕШИТЬ УМОЛЯЮ...ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПОД ЦИФРОЙ 3 И 4 УМОЛЯЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
3. угол 1 относится к углу 2 как 4:5 возьмём угол 1, как 4х и угол 2, как 5х Получаем уравнение: 4х+5х=180 9х=180 х=20 угол 1=20х4=80 угол 2=20х5=100 А четвёртое попробую решить, но не обещаю:)
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