Номер 8 второй столбик.За ранее Огромное спасибо)

Алгебра
Номер 8 второй столбик.За ранее Огромное спасибо)
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