Помогите пожалуйста решить задачу по математике 4класса: Два мальчика одновремен??о побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. Они встретились через 10с. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С ...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу по математике 4класса: Два мальчика одновремен??о побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. Они встретились через 10с. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростьюбежал второй мальчик?

Автор: Гость