Помогите пожалуйста решить задачу по математике 4класса: Два мальчика одновремен??о побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. Они встретились через 10с. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С ...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу по математике 4класса: Два мальчика одновремен??о побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. Они встретились через 10с. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростьюбежал второй мальчик?
Ответ(ы):
Гость:
Второй мальчик бежал со скоростью 6 м/c
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