Помогите пожалуйста решить задачу по математике 4класса: Два мальчика одновремен??о побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. Они встретились через 10с. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С ...

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу по математике 4класса: Два мальчика одновремен??о побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 100м. Они встретились через 10с. Первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с. С какой скоростьюбежал второй мальчик?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Второй мальчик бежал со скоростью 6 м/c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение выражения( 4,8* 10 в минус второй степени)(8*10 в минус второй степени)
Ответить
Русский язык
Напишите соченение на тему "Как я отношуся к терроризму" Отношуся я плохо ПОМОГИТЕ СРОЧНООО!
Ответить
Биология
Что не относится к рукотворной природе а) плетёная корзина б) заяц-русак в) ромашка полевая г) покрывало
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!по сочинению "февральская лазурь"
Ответить
Математика
Номер 2 скорей!?!?!!?!?!!!
Ответить