Замените каждое словосочетание одним сложным ловом.Если это необходимо, используйте суффиксы. 1. Хранилище для овощей 2. Тот, кто ловит птиц. -- Не подумайте, что так мало - просто остальные уже сделала.

Русский язык
Замените каждое словосочетание одним сложным ловом.Если это необходимо, используйте суффиксы. 1. Хранилище для овощей 2. Тот, кто ловит птиц. -- Не подумайте, что так мало - просто остальные уже сделала.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Склад, птицелов......
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