Замените каждое словосочетание одним сложным ловом.Если это необходимо, используйте суффиксы. 1. Хранилище для овощей 2. Тот, кто ловит птиц. -- Не подумайте, что так мало - просто остальные уже сделала.

Русский язык

Замените каждое словосочетание одним сложным ловом.Если это необходимо, используйте суффиксы. 1. Хранилище для овощей 2. Тот, кто ловит птиц. -- Не подумайте, что так мало - просто остальные уже сделала.

Автор: Гость