Замените каждое словосочетание одним сложным ловом.Если это необходимо, используйте суффиксы. 1. Хранилище для овощей 2. Тот, кто ловит птиц. -- Не подумайте, что так мало - просто остальные уже сделала.
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Замените каждое словосочетание одним сложным ловом.Если это необходимо, используйте суффиксы. 1. Хранилище для овощей 2. Тот, кто ловит птиц. -- Не подумайте, что так мало - просто остальные уже сделала.
Ответ(ы):
Гость:
Склад, птицелов......
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