Начерти треугольник и круг так,чтобы их общей частью был круг

Математика
Начерти треугольник и круг так,чтобы их общей частью был круг
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начерти треугольник в круге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух поселков расстояние между которыми 78 км вышли одновременно навстречу дру?? другу два лыжника первый из них прошел со скоростью 12 километр...
Ответить
Биология
Клубни картофеля содержат большой запас питательных веществ - крахмал. Как можно ??оказать , что клетки клубня картофеля содержат это вещество , Ка...
Ответить
Русский язык
Какие словосочетания к словам сабля (П.п), осина(Д.п) ,кормушка(Р.п), нежность(П.п), п??лночь(Д.п), дочь(Р.п), озеро(П.п), блеск(П.п), предмет...
Ответить
Математика
Решите пожалуйста эти две задачи с вопросами? 1 задача! С одного поля собрали 480 центнеров картофеля, а с другого в 4 раза меньше. Четвёртую ч...
Ответить
Математика
Придумать две разных по смыслу задачи, какие развязуються так: 21:3=7
Ответить