Начерти треугольник и круг так,чтобы их общей частью был круг
Математика
Начерти треугольник и круг так,чтобы их общей частью был круг
Ответ(ы):
Гость:
Начерти треугольник в круге
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