Какие словосочетания к словам сабля (П.п), осина(Д.п) ,кормушка(Р.п), нежность(П.п), п??лночь(Д.п), дочь(Р.п), озеро(П.п), блеск(П.п), предмет(П.п) подскажите пожалуйста очень надо
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Какие словосочетания к словам сабля (П.п), осина(Д.п) ,кормушка(Р.п), нежность(П.п), п??лночь(Д.п), дочь(Р.п), озеро(П.п), блеск(П.п), предмет(П.п) подскажите пожалуйста очень надо
Ответ(ы):
Гость:
О новой сабле,подъехать к осине, вынуть из кормушки,о прекрасной нежности,приехать к полночи, купить для дочери, о красивом озере, о свежим блеске,о любимом предмете
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