Клубни картофеля содержат большой запас питательных веществ - крахмал. Как можно ??оказать , что клетки клубня картофеля содержат это вещество , Какое значение для растения картофеля имеет большой запас крахмала в его клубнях.

Биология

Клубни картофеля содержат большой запас питательных веществ - крахмал. Как можно ??оказать , что клетки клубня картофеля содержат это вещество , Какое значение для растения картофеля имеет большой запас крахмала в его клубнях.

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