В уголке юного зоолога живут мыши-полевки. У двух мышей-полевок родилось 15 детенышей. Сколько детенышей родилось у каждой мышки, если у одной из них детенышей в два раза больше, чем у другой?

Математика

В уголке юного зоолога живут мыши-полевки. У двух мышей-полевок родилось 15 детенышей. Сколько детенышей родилось у каждой мышки, если у одной из них детенышей в два раза больше, чем у другой?

Автор: Гость