В уголке юного зоолога живут мыши-полевки. У двух мышей-полевок родилось 15 детенышей. Сколько детенышей родилось у каждой мышки, если у одной из них детенышей в два раза больше, чем у другой?
Математика
В уголке юного зоолога живут мыши-полевки. У двух мышей-полевок родилось 15 детенышей. Сколько детенышей родилось у каждой мышки, если у одной из них детенышей в два раза больше, чем у другой?
Ответ(ы):
Гость:
5 у первой а у второй 10 5*2+5=15
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