В уголке юного зоолога живут мыши-полевки. У двух мышей-полевок родилось 15 детенышей. Сколько детенышей родилось у каждой мышки, если у одной из них детенышей в два раза больше, чем у другой?

Математика
В уголке юного зоолога живут мыши-полевки. У двух мышей-полевок родилось 15 детенышей. Сколько детенышей родилось у каждой мышки, если у одной из них детенышей в два раза больше, чем у другой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 у первой а у второй 10  5*2+5=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу два мастера работают на фабрике ёлочных украшений . Один из них ??асписывает 20 ёлочных шаров в час, а другой 25. Первый работал ...
Ответить
Математика
56 дм- (2м-40см):2 выразить в дм
Ответить
Русский язык
Два сложных предложениия на тему "ЗИМА "
Ответить
Математика
Начерти треугольник и круг так,чтобы их общей частью был круг
Ответить
Математика
Из двух поселков расстояние между которыми 78 км вышли одновременно навстречу дру?? другу два лыжника первый из них прошел со скоростью 12 километр...
Ответить