Полные корзины с апельсинами весит 22 килограмма корзину заполненный наполовину весит 12 кг сколько весит пустой корзины
Математика
Полные корзины с апельсинами весит 22 килограмма корзину заполненный наполовину весит 12 кг сколько весит пустой корзины
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется что это будет в 1 действие так как у нас всего 2 цифры. 22-12=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В кинотеатре 18 рядов, в каждом по 40 кресел. Зрители заняли 600 мест. Сколько мест ост??лось свободным? Запиши решение задачи выражением.
Математика
В уголке юного зоолога живут мыши-полевки. У двух мышей-полевок родилось 15 детенышей. Сколько детенышей родилось у каждой мышки, если у одной из н...
Математика
Как решить задачу два мастера работают на фабрике ёлочных украшений . Один из них ??асписывает 20 ёлочных шаров в час, а другой 25. Первый работал ...
Математика
Русский язык