Що значить Земля-годувальниця?
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Що значить Земля-годувальниця?
Ответ(ы):
Гость:
Земля - годувальниця значить : земля вас прокармлюе , то шо на ней ростуть трави , овочі . Та вони нас годують
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