С какими из веществ может реагировать разбавленная серная кислота: Li2O, Fe (OH)3, Cu, PbSo4, Mg. Составьте уравнения реакций

Химия
С какими из веществ может реагировать разбавленная серная кислота: Li2O, Fe (OH)3, Cu, PbSo4, Mg. Составьте уравнения реакций
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