Корове в холодном коровнике нужно в сутки 40кг кормов,а в теплом-36кг.На сколько кг кормов меньше нужно в неделю корове в теплом коровнике, чем в холодном?

Математика

Корове в холодном коровнике нужно в сутки 40кг кормов,а в теплом-36кг.На сколько кг кормов меньше нужно в неделю корове в теплом коровнике, чем в холодном?

Автор: Гость