Корове в холодном коровнике нужно в сутки 40кг кормов,а в теплом-36кг.На сколько кг кормов меньше нужно в неделю корове в теплом коровнике, чем в холодном?
Математика
Корове в холодном коровнике нужно в сутки 40кг кормов,а в теплом-36кг.На сколько кг кормов меньше нужно в неделю корове в теплом коровнике, чем в холодном?
Ответ(ы):
Гость:
Получается надо узнать сколько кг коров за неделю в теплом и холодном коровник?
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