Помогите, где распознование карбонатов пожаалйстаааа

Химия
Помогите, где распознование карбонатов пожаалйстаааа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В каждую пробирку нужно добавить раствор соляной кислоты, и там где карбонат натрия бурно выделится углекислый газ, это будет заметно: Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl +CO2 + H2O
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