1.) Найдите существительные, от которых можно образовать прилагательные с суффикс??м -н-. Работа. двор, трость, орех, радость, гора, лес, лыжи, гриб.
Русский язык
1.) Найдите существительные, от которых можно образовать прилагательные с суффикс??м -н-. Работа. двор, трость, орех, радость, гора, лес, лыжи, гриб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворный, радостный, горный. лесной, лыжный. грибной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Дописать письмо,вставить недостающие слова. Hello.___________________._____________ in Russia._________ is my friend.___________ lives in________...