1.) Найдите существительные, от которых можно образовать прилагательные с суффикс??м -н-. Работа. двор, трость, орех, радость, гора, лес, лыжи, гриб.

Русский язык

1.) Найдите существительные, от которых можно образовать прилагательные с суффикс??м -н-. Работа. двор, трость, орех, радость, гора, лес, лыжи, гриб.

Автор: Гость