1.) Найдите существительные, от которых можно образовать прилагательные с суффикс??м -н-. Работа. двор, трость, орех, радость, гора, лес, лыжи, гриб.

Русский язык
1.) Найдите существительные, от которых можно образовать прилагательные с суффикс??м -н-. Работа. двор, трость, орех, радость, гора, лес, лыжи, гриб.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дворный, радостный, горный. лесной, лыжный. грибной
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