Этапы войны русско турецкой 1828 - 1829
История
Этапы войны русско турецкой 1828 - 1829
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Русско-турецкая война 1828—1829 годов — военный конфликт между Российской и Османской империей, начавшийся в апреле 1828 года вследствие того, что Порта после Наваринского сражения (октябрь 1827 года) в нарушение Аккерманской конвенции закрыла пролив Босфор. В более широком контексте, эта война стала следствием борьбы между великими державами, вызванной греческой войной за независимость (1821—1830) от Османской империи. В ходе войны русские войска совершили ряд походов в Болгарию, на Кавказ и на северо-восток Анатолии, после чего Порта запросила мира.
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