Складіть 5 речень зі словами правдивий, лагідний, культурний, коричневий, безмежний.

Гость: Гость:

Правдивий хлопчина вигідно відрізнявся посеред інших. Лагідний день надихає на подорож. Культурний світ захоплює публіку. Коричневий стовбур переходить у зелену крону. Безмежний світ якщо дивитися на нього з верхівки карпатського хребта.