Складіть 5 речень зі словами правдивий, лагідний, культурний, коричневий, безмежний.
Українська мова
Складіть 5 речень зі словами правдивий, лагідний, культурний, коричневий, безмежний.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правдивий хлопчина вигідно відрізнявся посеред інших. Лагідний день надихає на подорож. Культурний світ захоплює публіку. Коричневий стовбур переходить у зелену крону. Безмежний світ якщо дивитися на нього з верхівки карпатського хребта.
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