1. Найдите значение выражения: 1 10/11 : 7/22 - 5/22; 2. Сравните: 100 * (1 + 1/17) и 100 : ( 1 + 1/17 )

Математика
1. Найдите значение выражения: 1 10/11 : 7/22 - 5/22; 2. Сравните: 100 * (1 + 1/17) и 100 : ( 1 + 1/17 )
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 10/11:7/22-5/22=21/11*22/7-5/22=6-5/22=5 22/22-5/22=5 17/22100*(1+1/17) больше 100:(1+1/17)100*1 1/7  и  100:1 1/17100*18/17  и  100*17/18180/17 и    170/1810 10/17 больше  9 4/9

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