Выполните сложение дробей: 1/45 + 71/75. Если можно, то сократите получившуюся в резуль??ате сложения дробь. В ответе укажите ее знаменатель.

Математика
Выполните сложение дробей: 1/45 + 71/75. Если можно, то сократите получившуюся в резуль??ате сложения дробь. В ответе укажите ее знаменатель.
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Гость:
Хммммм ответ.........
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