Выполните сложение дробей: 1/45 + 71/75. Если можно, то сократите получившуюся в резуль??ате сложения дробь. В ответе укажите ее знаменатель.

Математика

Выполните сложение дробей: 1/45 + 71/75. Если можно, то сократите получившуюся в резуль??ате сложения дробь. В ответе укажите ее знаменатель.

Автор: Гость