Какое значение для решения вопроса о происхождении человека имели труды линнея,л??марка,дарвина и энгельса?
География
Какое значение для решения вопроса о происхождении человека имели труды линнея,л??марка,дарвина и энгельса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дарвин эволюция ламарк распределял виды по классам типам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)если задуманное число уменьшить на 18 то получиться число,равное значению частно??о чисел 27 и 3. какое число задуманно? 2) если из задуманного...
Математика
Другие предметы
Скажите ребята каким образом можно получить деньги на цветной принтер и на компьютер? Мне очень нужно...
Биология
Из всего сногообразных видов насекомых человек одомашнил только медоносную пчел?? и тутового шелкопряда. Почему человек одомашнил именно эти насеко...