Какое значение для решения вопроса о происхождении человека имели труды линнея,л??марка,дарвина и энгельса?

География
Какое значение для решения вопроса о происхождении человека имели труды линнея,л??марка,дарвина и энгельса?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дарвин эволюция  ламарк распределял виды по классам типам 
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