Из всего сногообразных видов насекомых человек одомашнил только медоносную пчел?? и тутового шелкопряда. Почему человек одомашнил именно эти насекомые ?

Биология

Из всего сногообразных видов насекомых человек одомашнил только медоносную пчел?? и тутового шелкопряда. Почему человек одомашнил именно эти насекомые ?

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