Из всего сногообразных видов насекомых человек одомашнил только медоносную пчел?? и тутового шелкопряда. Почему человек одомашнил именно эти насекомые ?
Биология
Из всего сногообразных видов насекомых человек одомашнил только медоносную пчел?? и тутового шелкопряда. Почему человек одомашнил именно эти насекомые ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что они важны и полезны в хозяйстве, пчелы дают мёд, а из тутового шелкопряда получают шелк... изи
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