Я не это предледложение
Русский язык
Я не это предледложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой ты вопрос хочещ задать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны двое песочных часов на 7 минут и на 11 минут.Каша должна вариться 15 минут.Как сварить её перевернув часы минимальное число раз?Помогите пожал...
Биология
СрОЧНО! ПОМОГИТЕ СРОЧНО! какого цвета станет вода (в которой промывали тесто) ес??и добавить 2-3 капли йода? СРОЧНО ПРОШУ!
Биология
Напишите доклад о чайном грибе.Не слишком большой, чтобы легко читался, запоминал??я.Где растет?Где используется?Размер?Для чего он нужен?И так далее.
Английский язык
Алгебра