Даны двое песочных часов на 7 минут и на 11 минут. Каша должна вариться 15 минут. Как сварить её , перевернув часы минимальное число раз?

Математика
Даны двое песочных часов на 7 минут и на 11 минут. Каша должна вариться 15 минут. Как сварить её , перевернув часы минимальное число раз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До варки каши перевернуть двое часов. Когда песок в меньших закончится, в других останется песка на 4 минуты. Начать варить кашу, потом отсчитать еще 11 минут. 11+4=15.
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